В Барнауле женщина подожгла свой дом

Пожар произошел по адресу ул. Алейская, 13. Очевидцы сняли на видео хозяйку дома, станцевавшую, а на фоне сгоревшего строения.
По их словам, врачи забрали ее в психиатрическую больницу.
Ранее в пожаре в Рубцовске погибло два человека.
В Барнауле загорелся дом в частном секторе 15 сентября, рассказали очевидцы в Barnaul 22, хозяйка сама его подожгла.
Пожар произошел по адресу ул. Алейская, 13. Очевидцы сняли на видео хозяйку дома, станцевавшую, а на фоне сгоревшего строения.
По их словам, врачи забрали ее в психиатрическую больницу.
Ранее в пожаре в Рубцовске погибло два человека.
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