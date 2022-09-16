В Барнауле женщина подожгла свой дом

В Барнауле загорелся дом в частном секторе 15 сентября, рассказали очевидцы в Barnaul 22 , хозяйка сама его подожгла.

Пожар произошел по адресу ул. Алейская, 13. Очевидцы сняли на видео хозяйку дома, станцевавшую, а на фоне сгоревшего строения.

По их словам, врачи забрали ее в психиатрическую больницу.

Ранее в пожаре в Рубцовске погибло два человека.