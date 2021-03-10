В Барнауле женщина выпала из окна и упала на козырек над крыльцом

Происшествие случилось поздно вечером 9 марта — в доме № 2 по проспекту Энергетиков.
«С верхнего этажа выпала женщина. Упала на козырек подъезда», — рассказали очевидцы.
На месте происшествия работают медики и полиция. На кадрах видно, как спасатели пытаются спустить женщину с козырька.
О состоянии пострадавшей не сообщают. На видео заметны некоторые движения.
На первый взгляд, женщина одета не по-домашнему. Во всяком случае, сложно утверждать обратное.
Ранее в Красноярске парень махнул рукой и пошел дальше, когда девушка упала перед ним с большой высоты.