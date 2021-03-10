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10 марта
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Происшествия

В Барнауле женщина выпала из окна и упала на козырек над крыльцом

В Барнауле женщина выпала из окна многоэтажного жилого дома, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Происшествие случилось поздно вечером 9 марта — в доме № 2 по проспекту Энергетиков.

«С верхнего этажа выпала женщина. Упала на козырек подъезда», — рассказали очевидцы.

На месте происшествия работают медики и полиция. На кадрах видно, как спасатели пытаются спустить женщину с козырька.


О состоянии пострадавшей не сообщают. На видео заметны некоторые движения.

На первый взгляд, женщина одета не по-домашнему. Во всяком случае, сложно утверждать обратное.

Ранее в Красноярске парень махнул рукой и пошел дальше, когда девушка упала перед ним с большой высоты.

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