В Барнауле женщина зарезала мужа

Жительница Барнаула в ходе конфликта под воздействием алкоголя нанесла своему супругу ножевое ранение в грудную клетку.

Как сообщает СУ СК России по Алтайскому краю, обвинение предъявили 35-летней жительнице Барнаула, которая 22 декабря 2023 года в квартире жилого дома в Индустриальном районе г. Барнаула между супругами, которые ранее выпивали, возникла словесная ссора.

В ходе конфликта жена нанесла своему супругу ножевое ранение в грудь, мужчина не скончался не дождавшись помощи.

В настоящее время женщину заключили под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

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