Женщина убила мужа ударом в нос за отказ от путешествия

Мужчина отказался везти свою жену в Дубай, и за это получил смертельный удар в нос, сообщает " Лента.ру ".

Жительница индийского города Пуна ударила супруга в нос и сломала ему несколько зубов. В результате у него началось сильное кровотечение. Он потерял сознание и скончался.

В отношении индианки возбудили уголовное дело и заключили ее под стражу.

Ранее на Алтае 18-летний парень случайно убил приятеля.

Во время борьбы молодой человек обхватил товарища руками за туловище, поднял и хотел бросить через бедро на спину. Но он выпустил его из рук и уронил на твердый грунт, потерял равновесие и сам упал на него.