В барнаульском лифте нашли избитую женщину

Вечером 3 мая в Барнауле в доме на улице Попова в лифте нашли избитую женщину без сознания, сообщает сообщество « Инцидент Барнаул ». Ее госпитализировали.

Происшествие случилось по адресу улица Попова, 127. Сообщается, что женщину избили в лифте. Однако до конца не ясно, там ли ей нанесли увечья или в лифте она потеряла сознание.

Предположительно у женщины пробита голова. Она была без сознания, когда ее выносили из подъезда сотрудники «скорой».

На месте происшествия работала полиция.

Примечательно, что этот дом уже не первый раз фигурирует в сводках о происшествиях. В ноябре 2018 года в этом доме из окна выпал мужчина, он умер. Комментаторы, которые пишут, что они жители этого дома, сообщают, что к ним также неоднократно выезжали пожарные.