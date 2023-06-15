15 июня
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Происшествия

В барнаульском поселке обнаружили бронебойный заряд середины прошлого века

Местный житель поселка Борзовая Заимка обнаружил в лесу 85-мм бронебойно-трассирующий снаряд. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Боевой снаряд
Боевой снаряд
Управление Росгвардии по Алтайскому краю

Местный житель обнаружил снаряд с помощью металлоискателя. Полиции он сообщил, что проверял аппарат в лесу.

На место прибыли взрывотехник и специалист-кинолог из группы разминирования. Специалисты заключили, что найденный боеприпас - это бронебойно-трассирующий снаряд калибра 85 мм.

Данные снаряды использовали для артиллерийских и танковых орудий в 1940 – 1950-е года. По оценке специалистов, он долгое время пролежал в земле и покрылся ржавчиной.

Сотрудники Росгвардии с соблюдением всех мер осторожности вывезли опасную находку на полигон и уничтожили.

Управление Росгвардии напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов их нельзя трогать или перемещать. О таких находках необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы.

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