Вместо самокатов: сумку с автоматами и боевыми патронами выловили на магнит из реки

Служба безопасности популярного кикшеринга занимались поиском пропавших электросамокатов. По данным системы, они находились на дне реки.
Самокаты стали доставать оттуда с помощью специальных магнитов. Но выяснилось, что под водой также находились два автомата и пять рожков с боевыми патронами, указывает Газета.Ru.
О находке сообщили в полицию.
Ранее россиянин пошел по грибы, а нашел "лукошко" с гранатами. Мужчина позвонил в полицию. Экспертиза установила - грибник нашел ВОГ-25.
Также предмет, подозрительно похожий на гранату, заметили в реке Обь. Жители Новосибирска предположили, что предмет может быть страйкбольной гранатой, чей корпус сделан из пластика.