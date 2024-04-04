В барнаульском ТРЦ произошла эвакуация

Причина эвакуации посетителей уточняется.
Признаков какого-либо происшествия не наблюдается.
Ранее сообщалось, что обрушилось здание завода после мощного землетрясения на Тайване.
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В Барнауле в торговом центре эвакуировали посетителей, сообщает «В курсе 22».
Причина эвакуации посетителей уточняется.
Признаков какого-либо происшествия не наблюдается.
Ранее сообщалось, что обрушилось здание завода после мощного землетрясения на Тайване.
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