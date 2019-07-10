В барнаульской «Аксиоме» назвали возможную причину пожара

Крупный пожар , который произошел 10 июля в супермаркете строительных материалов «Аксиома» в Барнауле, мог случиться из-за кондиционера. Об этом altapress.ru рассказала директор по маркетингу и продвижению торговой сети Юлия Варламова.

Накануне в торговом центре установили новый кондиционер, вероятно, из-за него и произошло возгорание. В нем выгорели все трубки и баллоны. Сейчас комиссия устанавливает точные причины произошедшего.

«Наши службы сработали очень оперативно: за несколько минут, еще до приезда МЧС, из здания эвакуировали около 200 человек. Также мы выражаем огромную благодарность пожарным, которые быстро и слаженно справились с огнем», — отметила представитель сети.

Она подчеркнула, что торговые помещения огнем не задеты, но ущерб причинила сажа и вода. Пока сумма ущерба еще неизвестна.

Напомним, площадь пожара на момент локализации составила 150 кв. м. Горела обшивка на крыше здания. Огонь тушили более 50 человек личного состава МЧС.