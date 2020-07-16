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Происшествия

В барнаульской многоэтажке из-за нерадивого ТСЖ затопило подвал

В доме на ул. Георгиева, 55 из-за порыва трубы затопило подвал. В мэрии говорят, что ТСЖ, управляющее домом, неоднократно предупреждали, что такое может произойти.

В многоэтажке затопило подвал.
В многоэтажке затопило подвал.
Barnaul 22

Сотрудники Барнаульской теплосетевой компании приняли все меры, чтобы устранить аварию. Выяснилось, что на вводе в дом не установили гидрозатвор. Это и стало причиной того, что вода из теплосети попала в подвал.

«Если бы оборудование было исправно, то инцидента удалось бы избежать», — сообщили в мэрии.

Отсутствие или неисправность гидрозатвора — это нарушение при подготовке жилого фонда к зиме. ТСЖ неоднократно получало предписания об устранении этого нарушения.

Ранее сообщалось, что специалисты Сибирской генерирующей компании завершили гидравлические испытания и большую часть последующих ремонтов в контуре ТЭЦ-2. Энергетики проверили на прочность и плотность 590 километров тепловых сетей, нашли 246 повреждений.

С 13 июля воду выключили для жителей в контуре ТЭЦ-3.

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