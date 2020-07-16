В барнаульской многоэтажке из-за нерадивого ТСЖ затопило подвал

Сотрудники Барнаульской теплосетевой компании приняли все меры, чтобы устранить аварию. Выяснилось, что на вводе в дом не установили гидрозатвор. Это и стало причиной того, что вода из теплосети попала в подвал.
«Если бы оборудование было исправно, то инцидента удалось бы избежать», — сообщили в мэрии.
Отсутствие или неисправность гидрозатвора — это нарушение при подготовке жилого фонда к зиме. ТСЖ неоднократно получало предписания об устранении этого нарушения.
Ранее сообщалось, что специалисты Сибирской генерирующей компании завершили гидравлические испытания и большую часть последующих ремонтов в контуре ТЭЦ-2. Энергетики проверили на прочность и плотность 590 километров тепловых сетей, нашли 246 повреждений.
С 13 июля воду выключили для жителей в контуре ТЭЦ-3.