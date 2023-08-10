10 августа
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Происшествия

В библиотеке Белого дома нашли пакет с кокаином

Американские следователи выяснили, кому принадлежал обнаруженный в Белом доме пакет с кокаином.

Белый дом, США.
Белый дом, США.
CC0

Он мог принадлежать человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, пишет New York Post.

Ранее американская секретная служба сообщила, что установить точно, кому принадлежал "кокс" невозможно. Однако граждане выразили сомнение в этом громком заявлении, пишет Lenta.ru.

Пакет с наркотиком обнаружили в библиотеке.

Ранее на рыбалке мэр города поймала 30 кг кокаина.

Женщина находилась в отпуске и плавала в Атлантике в поисках лобстеров. Тут и наткнулась на крупную партию наркотика.

Политик долгое время служила в полиции, поэтому сразу опознала находку и вызвала береговую охрану.

Стоимость находки полицейские оценили в 1 млн долларов.

После оформления полицейских протоколов мэр вновь стала ловить лобстеров. И поймала порядка 60 штук.

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