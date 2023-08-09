9 августа
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Происшествия

На рыбалке мэр города поймала 30 кг кокаина

Мэр американского города Тампа Джейн Кастор во время рыбалки выловила 30 кг кокаина, пишет Tampa Bay Times.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Женщина находилась в отпуске и плавала в Атлантике в поисках лобстеров. Тут и наткнулась на крупную партию наркотика.

Политик долгое время служила в полиции, поэтому сразу опознала находку и вызвала береговую охрану.

Стоимость находки полицейские оценили в 1 млн долларов.

После оформления полицейских протоколов мэр вновь стала ловить лобстеров. И поймала порядка 60 штук.

Ранее российские рыбаки поймали в море 160 литров виски. Вероятно, бутылки со спиртным сбросили в акваторию нелегальные перевозчики.

В сети шутят - сейчас поселок Славянка, возле которого в невод угодили бутылки, празднует необычную рыбалку.

Между тем за краснокнижного осетра сибиряк выложил более 300 тыс. рублей.

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