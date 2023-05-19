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Жизнь

Знатный улов: российские рыбаки поймали в море 160 литров виски

Российские рыбаки выловили в море 160 литров контрабандного виски.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Вероятно, бутылки со спиртным сбросили в акваторию нелегальные перевозчики, сообщает Telegram-канал «Рыбалка на Дальнем Востоке».

Алкоголь - японского производства, указывает Lenta.ru.

В сети шутят - сейчас поселок Славянка, возле которого в невод угодили бутылки, празднует необычную рыбалку.

Между тем за краснокнижного осетра сибиряк выложил более 300 тыс. рублей.

Его остановили сотрудники ГИБДД, когда возвращался с рыбалки с уловом. В багажнике они обнаружили сибирского осетра (занесен в Красную книгу РФ, - прим.Ред.).

Мужчину осудили и приговорили к году исправительных работ (условно), а также возместить ущерб 320 тыс. рублей. Но штраф мужчина вовремя не оплатил, поэтому судебные приставы начали исполнительное производство.

На имущество рыбака наложили арест и запретили ему выезжать из России. В итоге мужчина выплатил 320 тыс. рублей штрафа и 24 тыс. исполнительского сбора.

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