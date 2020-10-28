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Происшествия

В Бийске бетонный столб разбил лицо водителю, не выдержав очередного ДТП

В Бийске бетонный столб, который постоянно сносят машины, после очередного ДТП придавил автомобиль BMW, рассказали в паблике «Инцидент Бийск».

Столб, провод.
Столб, провод.
Михаил Хаустов

ДТП произошло утром 28 октября на пересечении улиц 8 Марта и Горно-Алтайской.

В результате столкновения BMW и Toyota Ipsum, немецкий автомобиль сбил бетонный столб.

«Все живы. У пассажира сломана ключица, водитель с разбитым лицом», — рассказали очевидцы.

Местные жители отмечают, что на перекрестке постоянно сбивают этот столб.

«Раз семь его сносили», — напомнил в комментариях бийчанин о нелегкой судьбе железобетонного изделия.

По словам другого жителя, столб уже «раза три за последние 20 лет в разные места переносили, а толку нет — все равно сносят».

Кроме того, на этом участке сделали новую дорогу, что якобы только усугубило ситуацию.

Что касается столба, который постоянно сносят, то его предложили огородить бетонными блоками, чтобы обезопасить от водителей.

Ранее Audi Q7 на летней резине влетел в частный дом в Барнауле.

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