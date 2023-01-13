В Бийске бывший судья сам предстанет перед судом по обвинению в убийстве

Инцидент случился в январе 2022 года.
Обвиняемый пришел в гости домой к знакомому. За выпивкой разгорелась ссора, гость нанес хозяину не менее одиннадцати ударов деревянными табуретами и чайником, множественные удары по голове и телу, а так же, не менее пяти ударов кухонным ножом в область головы и шеи.
Потерпевший скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Мужчину задержали полицейские при выходе из подъезда дома. Сначала он настаивал на версии самообороны, но собранные доказательства указывали на умышленный характер действий.
Уголовное дело с обвинительным заключение передано в суд.
Ранее в колонию отправили учительницу, осужденную за гибель троих детей в ДТП на железнодорожном переезде.
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