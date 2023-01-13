13 января
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Происшествия

В Бийске бывший судья сам предстанет перед судом по обвинению в убийстве

В Бийске будут судить 58-летнего жителя, бывшего мирового судью судебного участка города. Его обвиняют в убийстве знакомого.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Инцидент случился в январе 2022 года.

Обвиняемый пришел в гости домой к знакомому. За выпивкой разгорелась ссора, гость нанес хозяину не менее одиннадцати ударов деревянными табуретами и чайником, множественные удары по голове и телу, а так же, не менее пяти ударов кухонным ножом в область головы и шеи.

Потерпевший скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Мужчину задержали полицейские при выходе из подъезда дома. Сначала он настаивал на версии самообороны, но собранные доказательства указывали на умышленный характер действий.

Уголовное дело с обвинительным заключение передано в суд.

Ранее в колонию отправили учительницу, осужденную за гибель троих детей в ДТП на железнодорожном переезде.

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