12 января
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Происшествия

Алтайского капитана речного парома осудили за опасные услуги

В Алтайском крае капитана речного парома признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает региональное ЛУ МВД России.

Река Чумыш.
Река Чумыш.
Фото предоставлено рекламодателем.

О незаконной деятельности стало известно в сентябре 2021 года.

Житель Тальменского района за деньги перевез на речном пароме по реке Чумыш не менее пяти пассажиров и не менее двух транспортных средств. У судоводителя не было документов на перевозку пассажиров.

Кроме того паром не был оснащен спасательными и противопожарными средствами, а пассажирам не рассказывали о плане эвакуации в случае ЧП. Судоводитель допустил нахождение пассажиров в кабинах автомобилей и на палубе, чем подверг их жизнь и здоровье опасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Капитана речного парома признали виновным, ему назначено наказание в виде штрафа.

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