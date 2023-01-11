Алтайскую учительницу, осужденную за гибель троих детей в ДТП, отправили в колонию

Алтайскую учительницу Анну Диринг, осужденную за гибель троих школьников в ДТП с поездом, этапировали в колонию. Об этом сообщает «КП на Алтае».

Анна Диринг будет отбывать наказание в женской исправительной колонии общего режима ИК-6 в селе Шипуново, сообщил адвокат потерпевшей стороны Лариса Слабунова.

Напоминаем, что алтайскую учительницу признали виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ее приговорили к 5,5 годам исправительной колонии общего режима.

Трагедия случилась 29 ноября 2021 года. Учительница после уроков вызвалась отвезти детей по домам на личном автомобиле. Однако она выскочила на железнодорожный переезд, и авто попало под поезд. Три ребенка погибли, один пострадал.