11 января
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Происшествия

Алтайскую учительницу, осужденную за гибель троих детей в ДТП, отправили в колонию

Алтайскую учительницу Анну Диринг, осужденную за гибель троих школьников в ДТП с поездом, этапировали в колонию. Об этом сообщает «КП на Алтае».

Место трагедии в Тальменке
Место трагедии в Тальменке
altai-krai.sledcom.ru

Анна Диринг будет отбывать наказание в женской исправительной колонии общего режима ИК-6 в селе Шипуново, сообщил адвокат потерпевшей стороны Лариса Слабунова.

Напоминаем, что алтайскую учительницу признали виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ее приговорили к 5,5 годам исправительной колонии общего режима.

Трагедия случилась 29 ноября 2021 года. Учительница после уроков вызвалась отвезти детей по домам на личном автомобиле. Однако она выскочила на железнодорожный переезд, и авто попало под поезд. Три ребенка погибли, один пострадал.

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