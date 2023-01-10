Обвиняют в убийстве. Взяли под стражу барнаульца, спрятавшего тело бывшей жены на крыше

37-летнему барнаульцу Константину Падуну предъявили обвинение в убийстве бывшей жены Елены Падун, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Его взяли под стражу на два месяца.

Обвинение Константину Падуну предъявили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи продолжают сбор доказательств по делу.

Напомним, Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января после очередной ссоры. Подозреваемый в ходе ссоры из-за квартиры задушил женщину и спрятал ее тело на крыше дома.

Утверждается, что после этого обвиняемый пытался представить все так, будто бывшая жена пропала без вести.

Женщину искали волонтеры и полицейские. Последние нашли ее мертвой.

Ранее сообщалось, что обвиняемый якобы неоднократно избивал Елену, угрожал ей, отбирал деньги и документы.