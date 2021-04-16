16 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Бийске директора компании обвинили в невыплате зарплат и «липовой» сделке на 34 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против директора одной из бийских компаний. Мужчину обвинили в присвоении и растрате, а также невыплате зарплаты сотрудникам, передает СУ СКР по Алтайскому краю.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

По версии следствия, в 2018 году директор общества с ограниченной ответственностью в Бийске убедил местного жителя продать его предприятию недвижимость, непригодную для использования, по завышенной цене. Директор знал, что компания не нуждается в этих объектах, однако дал поручение составить договор купли-продажи. Полученные под видом продажи деньги он присвоил, причинив тем самым материальный ущерб обществу на сумму 34 миллиона рублей.

В ходе следствия также выяснилось, что директор более трех месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам, хотя на счетах компании средства были. Он перераспределял деньги на другие цели. Сотрудники не получили выплату в размере около 2,3 млн рублей.

Свою вину руководитель компании не признал. Приставы наложили арест на его имущество на сумму более 34 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в суд передали дело экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова. Он обвиняется в мошенничестве и растрате.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость