В Бийске директора компании обвинили в невыплате зарплат и «липовой» сделке на 34 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против директора одной из бийских компаний. Мужчину обвинили в присвоении и растрате, а также невыплате зарплаты сотрудникам, передает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2018 году директор общества с ограниченной ответственностью в Бийске убедил местного жителя продать его предприятию недвижимость, непригодную для использования, по завышенной цене. Директор знал, что компания не нуждается в этих объектах, однако дал поручение составить договор купли-продажи. Полученные под видом продажи деньги он присвоил, причинив тем самым материальный ущерб обществу на сумму 34 миллиона рублей.

В ходе следствия также выяснилось, что директор более трех месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам, хотя на счетах компании средства были. Он перераспределял деньги на другие цели. Сотрудники не получили выплату в размере около 2,3 млн рублей.

Свою вину руководитель компании не признал. Приставы наложили арест на его имущество на сумму более 34 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в суд передали дело экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова. Он обвиняется в мошенничестве и растрате.