В Бийске грузовик жестко въехал в трамвай.

На кадрах видно, что у грузовика даже отвалилась часть передней покрышки.
Отмечается, что в больницу обратилась водительница трамвая.
На данный момент проводят проверку.
Ранее стали известны подробности ДТП на Власихинской.
ДТП произошло в Бийске 27 октября на ул. Васильева, 23, передает прокуратура Алтайского края.
На кадрах видно, что у грузовика даже отвалилась часть передней покрышки.
Отмечается, что в больницу обратилась водительница трамвая.
На данный момент проводят проверку.
Ранее стали известны подробности ДТП на Власихинской.
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