28 октября
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Происшествия

В Бийске грузовик жестко въехал в трамвай

ДТП произошло в Бийске 27 октября на ул. Васильева, 23, передает прокуратура Алтайского края.

В Бийске грузовик жестко въехал в трамвай.
В Бийске грузовик жестко въехал в трамвай.
Прокуратура Алтайского края

На кадрах видно, что у грузовика даже отвалилась часть передней покрышки.

Отмечается, что в больницу обратилась водительница трамвая.

На данный момент проводят проверку.

Ранее стали известны подробности ДТП на Власихинской.

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