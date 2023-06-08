В Бийске иномарка сбила 4-летнего мальчика на велосипеде

В Бийске автомобиль наехал на четырехлетнего мальчика, когда тот переезжал через дорогу на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Известно, что авария произошла 6 июня в 18:25.

Установлено, что 61-летний водитель Hyundai ехал по переулку Сакко и Ванцетти в районе дома №19.

В это же время дорогу пересекал 4-летний мальчик на велосипеде. Он ехал по ходу движения автомобиля. В результате автомобиль наехал на ребенка.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Однако госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в городе Горянк 76-летняя учительница переехала на машине 11-летнего ребенка, катающегося на электросамокате. Авария произошла на пешеходном переходе.