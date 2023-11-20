21 ноября
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Происшествия

В Бийске из-за урагана с церкви слетел купол

Кроме самого купола, никто не пострадал. Его планируют восстанавливать.

Храм Казанской иконы Божией Матери г. Бийска
Храм Казанской иконы Божией Матери г. Бийска
Группа ВКонтакте "Храм Казанской иконы Божией Матери г. Бийска"

Как сообщает "Инцидент Бийск", купол в Храме Казанской иконы Божией Матери будут восстанавливать как только стихнут порывы ветра.

Ранее мы рассказывали о других последствиях урагана.

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