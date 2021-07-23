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Происшествия

В Бийске 19 кошек оказались одни в квартире после смерти хозяек

В одной из квартир Бийска после смерти проживавших там женщин совсем одни остались 19 кошек, сообщает «Бийский рабочий».

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

При жизни мать и дочь подбирали бездомных животных, но денег на стерилизацию питомцев у них не хватало.

После смерти обеих женщин приглядывать за кошками стали местные волонтеры.

«У кошек умерли хозяйки. В приюте их обработали и привили. Они одни в квартире: да, их кормят, но целыми днями они проводят время без человека, без любви и ласки. Мальчиков и девочек нужно пристраивать после стерилизации», — говорят бийские волонтеры.

После окончательной обработки кошек будут отдавать в добрые руки.

Ранее стало известно, что за три года число домашних животных в российских семьях выросло на 23%.

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