20 февраля -12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Бийске кто-то постучал в дверь и ударил ножом хозяина квартиры

В Бийске разыскивают неизвестного, который напал на мужчину на лестничной площадке, сообщает «Бийский рабочий».

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Мужчина находился дома, когда в дверь кто-то постучал. Он пошел открыть дверь, а вернулся в крови.

«Изначально потерпевший вообще не хотел никуда обращаться и сообщать о случившемся, но глубокая рана дала понять, что нужно вызывать скорую», — отмечает издание.

Родственники вызвали медиков. Мужчину госпитализировали в больницу.

Бийские полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента и устанавливают личность нападавшего.

Ранее в Бийске мужчина ножом убил одноклассника, напомнившего про супругу во время празднования Дня автомобилиста.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость