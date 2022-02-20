В Бийске кто-то постучал в дверь и ударил ножом хозяина квартиры

Мужчина находился дома, когда в дверь кто-то постучал. Он пошел открыть дверь, а вернулся в крови.
«Изначально потерпевший вообще не хотел никуда обращаться и сообщать о случившемся, но глубокая рана дала понять, что нужно вызывать скорую», — отмечает издание.
Родственники вызвали медиков. Мужчину госпитализировали в больницу.
Бийские полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента и устанавливают личность нападавшего.
Ранее в Бийске мужчина ножом убил одноклассника, напомнившего про супругу во время празднования Дня автомобилиста.