В Бийске 14-летнего подростка унесло течением реки. Мальчик погиб

27 августа в Бийске произошла трагедия — 14-летний подросток, не умеющий плавать, зашел в реку и не смог справиться с течением. Ребенок погиб, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, днем 27 августа 14-летний подросток пришел на берег Бии со своими одноклассниками. Ребята купались без присмотра взрослых. Мальчик, который не умел плавать, зашел в реку и его потоком течения понесло в глубь реки.

Ребенок подросток утонул, его тело спустя несколько часов обнаружили спасатели.

По факту происшествия правоохранители проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее женщина и ребенок утонули в Сибири, пытаясь на машине переехать реку.