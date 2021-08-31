В Бийске 14-летнего подростка унесло течением реки. Мальчик погиб

По данным следствия, днем 27 августа 14-летний подросток пришел на берег Бии со своими одноклассниками. Ребята купались без присмотра взрослых. Мальчик, который не умел плавать, зашел в реку и его потоком течения понесло в глубь реки.
Ребенок подросток утонул, его тело спустя несколько часов обнаружили спасатели.
По факту происшествия правоохранители проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее женщина и ребенок утонули в Сибири, пытаясь на машине переехать реку.