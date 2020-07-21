Бийская ОПГ похитила молоко на 26 миллионов рублей

В Бийске завершили расследование уголовного дела против руководителя организованной группы, которая с 2016 по 2018 год похитила молоко на общую сумму свыше 26 млн. рублей. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Отмечается, что обвиняемый с целью «отмыть» похищенное молоко зарегистрировал ИП и стал реализовывать его от имени ИП и компании, где являлся директором, в адрес предприятий, занимающихся переработкой молока в Алтайском крае и Республике Алтай. «Бизнесмен» заключал с компаниями гражданско-правовые договоры и сопровождал сделки подложными документами.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере и ч.4 ст.174.1 УК РФ — легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сибири чаще всего подделывают документы, чтобы похитить имущество. При этом количество выявленных попыток заметно возрастает с каждым годом.