В Бийске появились новые денежные знаки

В наукограде Алтайского края накануне один из посетителей рассчитался в магазине поддельной купюрой номиналом «1000 дублей».

Продавщица обратилась в местное отделение полиции, сообщает паблик «Инцидент Бийск».

По ее словам, парень приобрел новую «симку» для мобильного телефона. Получив солидную сдачу, он пошел дальше по своим делам. Подделка банковской банкноты была обнаружена лишь через несколько часов.

В настоящее время полиции удалось установить, что мошенником оказался 33-летний одного из районов Алтайского края. Проводится предварительная проверка.

Ранее altapress.ru публиковал откровения телефонного мошенника, который раскрыл наиболее распространенные способы обмана доверчивых россиян.