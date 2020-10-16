В Бийске поймали любителей бега от марихуаны

Случай произошел в Телеграфном переулке. Увидев патрульных, парни очень испугались, выбросили пакеты и рванули со всех ног.
В пакетах, как выяснилось, оказалась марихуана (около 250 граммов), а полицейские оказались проворнее молодежи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержанным теперь грозит до 10 лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ).
Напомним, что в начале октября в Барнауле задержали также группу молодых людей, которые гуляли с собачками в лесу и делали закладки синтетических наркотиков.