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16 октября
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Происшествия

В Бийске поймали любителей бега от марихуаны

В наукограде Алтайского края полиция задержала местных парней, когда они выбросили пакетики с марихуаной и попытались скрыться от наряда ППС.

Изъятая марихуана
Изъятая марихуана
ГУ МВД России по Алтайскому кррю

Случай произошел в Телеграфном переулке. Увидев патрульных, парни очень испугались, выбросили пакеты и рванули со всех ног.

В пакетах, как выяснилось, оказалась марихуана (около 250 граммов), а полицейские оказались проворнее молодежи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задержанным теперь грозит до 10 лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ).

Напомним, что в начале октября в Барнауле задержали также группу молодых людей, которые гуляли с собачками в лесу и делали закладки синтетических наркотиков.

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