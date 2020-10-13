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Жизнь

Гулял с шарпеем, делал закладки: в Барнауле наркоторговец для прикрытия купил дорогую собаку

В Алтайском крае полицейские задержали пятерых молодых людей, решивших спрятать в разных местах как минимум полкило синтетического наркотика, сообщает региональное МВД.

Шарпей.
Шарпей.
СС0

Группу с черной собакой задержали в Барнауле. Примечательно, что одного из людей прислали из Москвы — специально для распространения наркотиков.

«Один из фигурантов, житель Краснодарского края 1997 года рождения, был „откомандирован“ из Москвы в Барнаул с оптовой партией наркотических веществ», — рассказали в ведомстве.

Для прикрытия парень купил дорогую собаку породы шарпей. Он гулял с черным песиком по улицам и делал так называемые закладки.

В его квартире, которую он арендовал, нашли более 150 граммов синтетического наркотика. У четверых подельников изъяли еще 350 граммов.

Всем пятерым грозит до 20 лет лишения свободы, их отправили под стражу. О судьбе шарпея в МВД не уточнили, но очень интересно.

Ранее в Красноярске попавшийся с наркотиками подросток выпрыгнул из здания суда и убежал «на адреналине».

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