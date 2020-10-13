Гулял с шарпеем, делал закладки: в Барнауле наркоторговец для прикрытия купил дорогую собаку

Группу с черной собакой задержали в Барнауле. Примечательно, что одного из людей прислали из Москвы — специально для распространения наркотиков.

«Один из фигурантов, житель Краснодарского края 1997 года рождения, был „откомандирован“ из Москвы в Барнаул с оптовой партией наркотических веществ», — рассказали в ведомстве.