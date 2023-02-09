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Происшествия

В Бийске пропавшего 13-летнего подростка нашли живым

Пропавшего 13-летнего подростка нашли живым в Бийске.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Мальчика нашли живым, сообшают в «Отделении Национального центра помощи г. Бийск».

«Найден, жив!» — сказали волонтеры.

Подростка нашли ночью 9 января. Подробности о его местонахождении не уточняют.

О пропаже мальчика сообщалось ранее. Напомним, 5 февраля в 12:30 он вышел из ТЦ «Воскресенья» и направился в неизвестном направлении.

Отмечается, что он неоднократно уходил из дома и стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что трех пропавших нашли мертвыми в Алтайском крае.

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