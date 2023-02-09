В Бийске пропавшего 13-летнего подростка нашли живым

Мальчика нашли живым, сообшают в «Отделении Национального центра помощи г. Бийск».
«Найден, жив!» — сказали волонтеры.
Подростка нашли ночью 9 января. Подробности о его местонахождении не уточняют.
О пропаже мальчика сообщалось ранее. Напомним, 5 февраля в 12:30 он вышел из ТЦ «Воскресенья» и направился в неизвестном направлении.
Отмечается, что он неоднократно уходил из дома и стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Ранее стало известно, что трех пропавших нашли мертвыми в Алтайском крае.
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