В Бийске пропавшего 13-летнего подростка нашли живым

Мальчика нашли живым, сообшают в «Отделении Национального центра помощи г. Бийск».

«Найден, жив!» — сказали волонтеры.

Подростка нашли ночью 9 января. Подробности о его местонахождении не уточняют.

О пропаже мальчика сообщалось ранее. Напомним, 5 февраля в 12:30 он вышел из ТЦ «Воскресенья» и направился в неизвестном направлении.

Отмечается, что он неоднократно уходил из дома и стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что трех пропавших нашли мертвыми в Алтайском крае.