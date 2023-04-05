В Бийске разыскивают двух мобилизованных, которые ушли в самоволку

В самоволку отправились 40-летний Александр Табакаев и 35-летний Артем Вдовиченко. Независимо друг от друга они покинули воинские части, не проинформировав руководство.
Как только об их побеге стало известно, военнослужащих объявили в розыск через военную полицию. Адреса пропавших уже проверили.
Дмитрий Куватов, военный комиссар города Бийска, Бийского и Солтонского районов, отметил, что военнослужащие могут находиться в Бийске. Однако на контакт они не выходят, их телефоны недоступны.
По факту их самовольного отъезда будет проводиться разбирательство, отметили в военкомате.
Ранее троих курсантов нашли мертвыми в казарме в Военной академии под Санкт-Петербургом.