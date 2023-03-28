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Происшествия

Троих курсантов нашли мертвыми в Военной академии в Санкт-Петербурге

Троих курсантов нашли мертвыми в казарме в Военной академии под Санкт-Петербургом утром 28 марта. Об этом сообщают «Известия».

Армия
Армия
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Курсанты погибли на территории части в Сертолово Ленинградской области.

Источник «Известий» сообщил, что за день до гибели трое молодых людей вернулись из увольнения. Вечером они были на построении, а после ушли вместе с сослуживцами спать.

Утром курсантам неожиданно стало плохо, у них появились признаки эпилептического припадка. Спасти их не удалось.

Медики констатировали смерть неизвестного происхождения. У погибших не было явных телесных повреждений.

Известно, что курсанты проходили службу по контракту с 2022 года. Среди них — уроженцы Нальчика и Владивостока.

Обстоятельства гибели устанавливаются.

Ранее женщина открыла стрельбу в христианской школе и убила шесть человек.

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