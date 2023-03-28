Троих курсантов нашли мертвыми в Военной академии в Санкт-Петербурге

Курсанты погибли на территории части в Сертолово Ленинградской области.
Источник «Известий» сообщил, что за день до гибели трое молодых людей вернулись из увольнения. Вечером они были на построении, а после ушли вместе с сослуживцами спать.
Утром курсантам неожиданно стало плохо, у них появились признаки эпилептического припадка. Спасти их не удалось.
Медики констатировали смерть неизвестного происхождения. У погибших не было явных телесных повреждений.
Известно, что курсанты проходили службу по контракту с 2022 года. Среди них — уроженцы Нальчика и Владивостока.
Обстоятельства гибели устанавливаются.
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