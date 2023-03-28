28 марта
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Происшествия

Женщина открыла стрельбу в христианской школе и убила шесть человек

Женщина открыла стрельбу в приходской школе в Нэшвилле (штат Теннесси, США) и застрелила троих детей и трех взрослых. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Женщина пришла в частную христианскую школу Ковенант, где обучаются около 200 учеников.

Нападавшая была вооружена двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Она открыла огонь и застрелила трех девятилетних детей и трех взрослых сотрудников школы.

Полиция ликвидировала стрелявшую. По предварительным данным, женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Предположительно, она училась в этой же школе.

Мотивы преступления неизвестны. Сотрудники полиции исследуют обстоятельства произошедшего.

Президент США Джо Байден призвал на пресс-конференции запретить штурмовое оружие. А также сделать все необходимое, чтобы остановить насилие с применением огнестрельного оружия, в том числе в школах.

Однако президент перед этим некстати пошутил про мороженое с шоколадной крошкой, сообщают РИА Новости. Это крайне возмутило американцев.

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