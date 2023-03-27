27 марта
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Происшествия

В Германии проходит одна из крупнейших за последние 30 лет забастовок

В Германии началась общенациональная забастовка, которая может стать крупнейшей за последние 30 лет. Местные власти опасаются транспортного коллапса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Германия.
Германия.
СС0

Стачку организовали работники транспортной отрасли. Профсоюзы Германии призвали тысячи сотрудников выйти на забастовку и потребовать повышения уровня оплаты труда.

Так рабочие могли бы справиться с высокой инфляцией.

За день до стачки были отменены почти все рейсы в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Мюнхена. Работу продолжает только аэропорт Берлина.

27 марта отменили практически все поезда дальнего следования железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Железнодорожное и воздушное сообщения оказались парализованы.

Ранее тысячи израильтян вышли на стихийный митинг к зданию парламента в Иерусалиме.

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