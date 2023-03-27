В Германии проходит одна из крупнейших за последние 30 лет забастовок

Стачку организовали работники транспортной отрасли. Профсоюзы Германии призвали тысячи сотрудников выйти на забастовку и потребовать повышения уровня оплаты труда.
Так рабочие могли бы справиться с высокой инфляцией.
За день до стачки были отменены почти все рейсы в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Мюнхена. Работу продолжает только аэропорт Берлина.
27 марта отменили практически все поезда дальнего следования железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Железнодорожное и воздушное сообщения оказались парализованы.
Ранее тысячи израильтян вышли на стихийный митинг к зданию парламента в Иерусалиме.