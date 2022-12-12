Сторонники задержанного экс-президента Кастильо требуют, чтобы бывшего главу государства освободили. Они также выступают за отставку действующего президента Дины Болуарте и проведение новых всеобщих выборов.
Протестующие блокируют крупные шоссе в нескольких регионах. А также вступают в борьбу с полицейскими — кидают в них камни, палки, устраивают поджоги. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ.
Да, по данным местного радио RPP пострадали более 20 человек. Один из протестующих погиб.
Также известно, что перуанцы похитили двух полицейских и держали их связанными более шести часов. Затем их все же отпустили.
По данным РИА Новости, Педро Кастильо обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Полиция задержала его 7 декабря.
Ранее Парламент принял решение об отставке главы государства.
Накануне Педро Кастильо распустил парламент, который должен был рассмотреть вопрос об его импичменте. Они добивались отставки президента уже в третий раз.
Бывший президент потребовал, чтобы правительство назначали только в рамках чрезвычайной и исключительной ситуации.
Также Кастильо объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00.
Напряженная политическая обстановка обострилась еще в ноябре. Тогда в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо.
Граждане обвиняли главу государства и его семью в коррупции. Известно, что в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергал обвинения и назвал их политическим преследованием.
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