12 декабря
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Происшествия

Массовые протесты из-за задержания экс-президента Кастильо проходят в Перу — что об этом известно

В Перу сторонники задержанного экс-президента Кастильо с 9 декабря проводят манифестации, прибегая к агрессивным действиям. Они требуют выборов и отставки конгресса. Об этом сообщают РИА Новости.

Манекен. Насилие.
Манекен. Насилие.
СС0
1 Чего требуют протестующие?

Сторонники задержанного экс-президента Кастильо требуют, чтобы бывшего главу государства освободили. Они также выступают за отставку действующего президента Дины Болуарте и проведение новых всеобщих выборов.

Протестующие блокируют крупные шоссе в нескольких регионах. А также вступают в борьбу с полицейскими — кидают в них камни, палки, устраивают поджоги. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ.

2 Есть ли пострадавшие?

Да, по данным местного радио RPP пострадали более 20 человек. Один из протестующих погиб.

Также известно, что перуанцы похитили двух полицейских и держали их связанными более шести часов. Затем их все же отпустили.

3 За что задержали бывшего президента Кастильо?

По данным РИА Новости, Педро Кастильо обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Полиция задержала его 7 декабря.

Ранее Парламент принял решение об отставке главы государства.

Педро Кастильо
Педро Кастильо
Wikimedia Commons
4 Что произошло накануне?

Накануне Педро Кастильо распустил парламент, который должен был рассмотреть вопрос об его импичменте. Они добивались отставки президента уже в третий раз.

Бывший президент потребовал, чтобы правительство назначали только в рамках чрезвычайной и исключительной ситуации.

Также Кастильо объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00.

5 Когда были подобные демонстрации в последний раз?

Напряженная политическая обстановка обострилась еще в ноябре. Тогда в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо.

Граждане обвиняли главу государства и его семью в коррупции. Известно, что в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергал обвинения и назвал их политическим преследованием.

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