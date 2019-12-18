В Бийске разыскивают пенсионерку в вязаной шапке, укравшую мобильник

На опубликованных кадрах видно, что молодой человек сидит на диване в каком-то учреждении. К нему подходит товарищ. Парень встает и они вместе уходят, мобильный телефон остается.

После подходит пенсионерка. Она долго оглядывается, потом берет телефон и кладет его в сумочку. И уходит.

Действия пожилой женщины правоохранители расценили как преступление, предусмотренное статьей 158 УК РФ «Кража».

Разыскивается женщина славянской внешности и худощавого телосложения, на вид 60−70 лет, ростом около 165 см. Была одета в шапку вязаную красного цвета, куртку ниже колен темно-синего цвета и черные ботинки.

Граждан, располагающих информацией о личности разыскиваемой, просят сообщить в местное отделение полиции.