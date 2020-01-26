В Бийске снежная лавина сломала козырек подъезда

Об том сообщает паблик «Инцидент. Бийск». Причем жители пишут, что это не первый случай в данном микрорайоне.
Второй по величине город в Алтайском крае также попал этой зимой в снежный плен. Несвоевременная уборка снега 22 января почти три часа рассматривалась на заседании правительства, где немало вопросов было задано и бийскому градоначальнику Александру Студеникину.
Губернатор края Виктор Томенко поручил главам Барнаула, Бийска и Рубцовска наладить в городах системную работу по уборке снега. Очевидно, это включает и постоянный мониторинг снежных шапок и сосулек на крышах домов.