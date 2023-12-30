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Происшествия

В Бийске трое избили мужчину, отобрали у него часы и 240 тыс. рублей

По данному факту возбудили уголовное дело, злоумышленников задержали.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

ГУ МВД Алтайского края сообщает, что трое преступников подозреваются в разбойном нападении.

Утром 38-летняя бийчанка обратилась в дежурную часть и рассказала, что около дома по ул. Разина неизвестные напали на ее соседа. Правоохранители выехали на место преступления и в ходе диалога выяснили обстоятельства нападения.

Однако за ним последовало еще одно, в ходе которого потерпевшего избили, отобрали у него часы и 240 тыс. рублей Неравнодушная соседка спугнула нападавших криком в окно.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле пенсионерка лишилась денег, продавая шубу на сайте бесплатных объявлений.

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