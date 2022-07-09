В Бийске возбудили уголовное дело о «безродном пациенте»

В бийской психбольнице похоронили пациента как безродного. Об этом СМИ стало известно 29 июня.

Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти Сергей Попова, пациента психиатрической больницы в Бийске Сергея Попова. Ранее altapress.ru сообщал о том, что врачи полтора месяца скрывали смерть пациента и принимали передачки от его родственников.

«Дело возбуждено по статье 293 УК РФ „Халатность“. Сотрудники и руководство больницы пока ничего не говорят, я отправила запрос в правоохранительные органы, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела», — написала «Комсомольская правда».

В ближайшее время тело эксгумируют и отправят на экспертизу.