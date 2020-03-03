В Бийске заведующая детсадом похитила 250 тысяч рублей

В Бийске осудили заведующую детским садом, которая фиктивно устроила дочь своей знакомой на должность младшего воспитателя и таким образом похитила 250 тысяч рублей из бюджета. Об этом сообщает сайт краевой прокуратуры.

Как сообщает ведомство, женщина создавала приказы о выплатах несуществующему младшему воспитателю. Деньги регулярно перечислялись на ее банковскую карту, и она тратила их по собственному усмотрению. В результате обмана она похитила 250 тысяч рублей.

На момент рассмотрения уголовного дела в суде подсудимая возместила большую часть ущерба.

Согласно приговору суда, виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных учреждениях образования, сроком на 1 год.

Ранее сын бийского бизнесмена провернул аферу с перевозкой «мертвых душ».