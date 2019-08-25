В бийских дворах после ремонтов по госпрограмме появились пруды и блохи

Ремонт дворов в Бийске обернулся для жителей многих домов образованием огромных луж, сыростью в подъездах и даже появлением вредных насекомых. Подробности сообщает « Бийское телевидение ».

Масштаб катастрофы

«Лужи после дождя поднимаются — вообще, невозможно», — говорит жительница одного из домов. Другая подтверждает: вокруг все в лужах. Она предлагает принимать отремонтированные дорогу в эксплуатацию только после дождя.

Житель с улицы Ломоносова Говорит: у них после дождя во дворе воды по колено. «Вообще ужас», — говорит он. По его словам толку от того, что строят ливневки и ремонтируют дороги, нет — вода никуда не утекает. «Как дождь — люди страдают, вопрос нужно решать», — говорит он.

Жительница другого дома говорит, что из-за постоянной влажности в подъезде завелись блохи. С ними борются как могут, например, моют полы с белизной.

Лужи во дворах Бийска. Скрин с YouTube

Причина — в экономии

Ремонт каждого из дворов, вошедших в программу «Комфортная городская среда», обошелся в 800 тысяч — 3 млн рублей. Все зависит от площади двора и перечня работ. Поэтому, утверждают журналисты «Бийского телевидения», когда на общедомовых собраниях велись дебаты об объеме софинансирования, многие люди настаивали на экономии.

Ольга Попова,

архитектор «Промгражданпроекта»:

С ливневками не было сделано ни одного проекта в этом году.

Лужи во дворах Бийска. Скрин с YouTube

При этом эксперт говорит, что в целом проектирование ремонта двора с включением ливневки повысит смету не больше, чем на 20−30 тысяч.