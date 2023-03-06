В бийском торговом центре заметили толпы подростков, которые пришли посмотреть драку

Массовый сбор устроили не только подростки Барнаула, но и Бийска. Сотни молодых людей оккупировали торговый центр «Ривьера», чтобы посмотреть на драку 5 марта. Об этом сообщает «Бийск 22».

По данным Telegram-канала «Деловой Бийск», в «Ривьере» собралось около 500 подростков, хотя никакого массового мероприятия торговый центр не объявлял.

Каждый из подростков объяснил свой приход по-разному — покупка обуви и одежды на весну, приобретение книг. Некоторые говорили прямо: «Здравые пацаны собрались бить нездравых пацанов».

Также известно, что один из бийских пабликов опубликовал объявление о том, что 3 марта «будет сходка «ЧВК Редан».

Работники «Ривьеры» вызвали полицию. После появления сотрудников правоохранительных органов некоторые из подростков потянулись к выходу. Драки не состоялось.

В Барнауле 5 марта наблюдали похожее явление — толпы подростков заполонили торговый центр Galaxy, чтобы посмотреть на драку «гопников» и «неформалов».