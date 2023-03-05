5 марта
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Происшествия

Толпа подростков собралась в барнаульском ТРЦ из-за объявления о массовых драках

В барнаульском ТРЦ «Галактика» очевидцы засняли толпу подростков, которые оккупировали фудкорт и магазины центра.

Подростки в ТРЦ "Галактика".
Подростки в ТРЦ "Галактика".
Altapress.ru

На улице, возле выходов и внутри здания дежурит полиция. Правоохранители проводят профилактические беседы с некоторыми детьми и спрашивают паспорта.

Информации о нарушениях и задержаниях пока нет.

Читатели altapress.ru сообщают, что из-за толпы по эскалаторам невозможно спуститься или подняться, но ничего серьезного пока не происходит. Однако дети продолжают прибывать в ТРЦ.

Ранее стало известно, что полиция будет присматривать за ТРЦ в эти выходные из-за массовых драк, которые могут устроить сторонники субкультуры «ЧВК Редан».

«ЧВК Редан» — это новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом. В движении состоят преимущественно подростки. Они позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов и нерусских».

Первый громкий случай с участием «редановцев» произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. После этого более 400 подростков задержали из-за драк в Петербурге, Новосибирске и Беларуси.

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