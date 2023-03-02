Полиция будет присматривать за барнаульскими ТРЦ из-за угроз массовых драк

По информации из неофициального источника, у каждого торгово-развлекательного центра якобы будет присутствовать полицейский патруль.

Правоохранители будут наблюдать за скоплениями школьников.

Инсайдер уточнил изданию «Толк», что полицейские, в случае массовых сборов подростков, проведут с ними воспитательные беседы о «недопущении противоправного поведения» и сообщат в дежурную часть.

Кроме того, по словам источника, активную работу уже ведет центр по противодействию экстремизму.

«ЧВК Редан» — это новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом. В движении состоят преимущественно подростки. Они позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов и нерусских». Первый громкий случай с их участием произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы.

Ранее 200 подростков из «ЧВК Редан» задержали в Белорусии.