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Происшествия

В ближайшее время с МКС опасно сблизится неизвестный объект

8 июля к МКС приблизится космический мусор, минимальное расстояние между станцией и этим объектом составит 4,5 км, сообщил «Роскосмос» со ссылкой на данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сообщает «Интерфакс».

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Если возникнет опасная ситуация, за 28 либо за шесть часов до сближения будет принято решение о коррекции орбиты станции. Пока сближение ожидается в 16:16 8 июля по московскому времени.

Автоматизированная система продолжает непрерывное наблюдение за ситуацией.

«Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом („космический мусор“) до 4,8 км с умеренной вероятностью. 10^-5 — порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — прокомметировал в Telegram гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщение NASA.

Ранее российский космонавт проткнул скафандр скрепкой и отремонтировал резинкой.

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