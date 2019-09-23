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Происшествия

В Чечне задержали троих колдунов

В Урус-Мартановском районе Чеченской Республики задержали трех человек по подозрению в колдовстве, сообщалось в эфире телеканала ЧГТРК «Грозный».

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Одна из задержанных занимается шарлатанством больше 30 лет. Женщина рассказала, как кормила джиннов, оставляя на столе еду. Второй «колдун» заявил, что у него был «долгосрочный контракт с джиннами».

Все задержанные заявили, что раскаиваются в своих действиях, пишет polit.ru.

<При этом не сообщается, были ли предприняты в отношении задержанных какие-либо официальные действия — вменяется ли им какое-либо правонарушение>.

Как уточняет «Кавказ.Реалии», в Чечне широко практикуется публичное порицание «колдунов», ворожей и т.д.

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