20 октября
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Происшествия

В черном пакете у мусорных баков нашли расчлененное тело женщины

Черный пакет с фрагментами частей тела женщины обнаружили жители в одном из районов Якутска.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Страшная находка была у мусорных баков во дворе многоэтажки.

На месте происшествия работают следователи, пишет Lenta.ru.

Уже задержаны двое подозреваемых.

Ранее сообщалось, что житель Новоалтайска год хранил расчлененное тело жены в погребе.

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