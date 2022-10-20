В черном пакете у мусорных баков нашли расчлененное тело женщины

Страшная находка была у мусорных баков во дворе многоэтажки.
На месте происшествия работают следователи, пишет Lenta.ru.
Уже задержаны двое подозреваемых.
Ранее сообщалось, что житель Новоалтайска год хранил расчлененное тело жены в погребе.
Черный пакет с фрагментами частей тела женщины обнаружили жители в одном из районов Якутска.
Страшная находка была у мусорных баков во дворе многоэтажки.
На месте происшествия работают следователи, пишет Lenta.ru.
Уже задержаны двое подозреваемых.
Ранее сообщалось, что житель Новоалтайска год хранил расчлененное тело жены в погребе.
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