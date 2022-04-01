1 апреля
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Происшествия

Житель Новоалтайска год хранил расчлененное тело жены в погребе

43-летнего жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве 29-летней жены, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Топор
Топор
СС0

Инцидент случился в начале января 2021 года. В январе 2022 года житель Новоалтайска сам сознался в преступлении.

Следователи выяснили, что мужчина с психическим расстройством во время ссоры на почве ревности нанес жене не менее 5 ударов обухом топора по голове.

Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и, сложив части в пакет, отнес в погреб возле жилого дома. Там останки хранились в течение года.

«В ходе предварительного следствия мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Новоалтайска постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

Ранее ревнивый мужчина из Горно-Алтайска во время ссоры ударил обухом топора по голове сожительницы. Несчастная скончалась на месте.

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