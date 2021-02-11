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Россиянин хоронил новорожденных детей и обнаружил, что их подменили на кукол

МВД Дагестана в своем Instagram опубликовало видео с рассказом отца якобы умерших новорожденных детей, которых подменили на кукол.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Отец детей Дауд Даудов рассказал свою версию событий, при которых якобы подменили его новорожденных детей.

В МВД отметили, что изначально не планировали публиковать видео, однако решили это сделать «осознавая всю деликатность и трагичность этой истории».

«Отец не только охотно рассказал о произошедшем, но и выразил надежду на то, что резонанс поможет скорее разобраться в этой запутанной истории. Что ж, будем надеяться, что в самое ближайшее время все точки будут расставлены над i», — пояснили в полиции.

Мужчина сообщил, что вместо детей в погребальное покрывало неизвестные завернули кукол.

Отец детей рассказал о неких людях, которые взяли в оборот его жену прямо в роддоме Ставрополья. Ей сообщили о гибели младенцев, пообещали их омыть, прочесть молитву и провести все обряды, затем вернули уже в саване.

«Звоню жене, она плачет. Она мне сказала, что мы детей потеряли. Я приехал домой, они уже лежали там», — отметил мужчина.

В региональном МВД подтвердили факт обращения мужчины в правоохранительные органы, однако не сообщили подробности.

Как уточняет Znak.com, глава Ставрополья заявил, что подмена детей может быть фейком. По его словам, женщины с указанными данными не было в перинатальном центре, а также нет официальной информации о двойной смерти.

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