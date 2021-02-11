Россиянин хоронил новорожденных детей и обнаружил, что их подменили на кукол

МВД Дагестана в своем Instagram опубликовало видео с рассказом отца якобы умерших новорожденных детей, которых подменили на кукол.

Отец детей Дауд Даудов рассказал свою версию событий, при которых якобы подменили его новорожденных детей.

В МВД отметили, что изначально не планировали публиковать видео, однако решили это сделать «осознавая всю деликатность и трагичность этой истории».

«Отец не только охотно рассказал о произошедшем, но и выразил надежду на то, что резонанс поможет скорее разобраться в этой запутанной истории. Что ж, будем надеяться, что в самое ближайшее время все точки будут расставлены над i», — пояснили в полиции.

Мужчина сообщил, что вместо детей в погребальное покрывало неизвестные завернули кукол.

Отец детей рассказал о неких людях, которые взяли в оборот его жену прямо в роддоме Ставрополья. Ей сообщили о гибели младенцев, пообещали их омыть, прочесть молитву и провести все обряды, затем вернули уже в саване.

«Звоню жене, она плачет. Она мне сказала, что мы детей потеряли. Я приехал домой, они уже лежали там», — отметил мужчина.

В региональном МВД подтвердили факт обращения мужчины в правоохранительные органы, однако не сообщили подробности.

Как уточняет Znak.com, глава Ставрополья заявил, что подмена детей может быть фейком. По его словам, женщины с указанными данными не было в перинатальном центре, а также нет официальной информации о двойной смерти.