Лаура врала 9 месяцев: в истории о мертвых младенцах, которых подменили на куклы, появилась развязка

Житель Дагестана Дауд Даудов устроил самый настоящий переполох в работе властей и правоохранительных органов, сообщив о смерти и подмене двух детей, которых накануне родила его супруга Лаура, пишет « StarHit »

Напомним, МВД Дагестана в своем Instagram опубликовало видео с рассказом отца якобы умерших новорожденных детей, которых подменили на кукол.

При этом в полиции отметили «всю деликатность и трагичность истории» с пропажей из роддома близнецов.

Мужчина сообщил о неких людях, которые, со слов жены, взяли ее в оборот прямо в роддоме Ставрополья. После они заявили о гибели младенцев, пообещали их омыть, прочесть молитву и провести все обряды.

«Звоню жене, она плачет. Она мне сказала, что мы детей потеряли. Я приехал домой, они уже лежали там», — отметил мужчина на видео.

Со слов Дауда, неизвестные вместо детей в погребальное покрывало завернули кукол, а сами исчезли с его малышами.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что супруга Дауда не была зарегистрирована ни в одном родильном доме.

«Мы проверили все базы — такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения — проконтролировать можно и по их записям. В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно, никогда. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой — после соответствующего исследования», — подчеркнул губернатор.

Медики и вовсе не выявили у супруги Дауда признаков только что родившей женщины. После этого она призналась, что не была беременна и лгала родным о своем положении.